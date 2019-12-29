Masterchef yarışmasında elenen isim belli oldu !

Masterchef Güzide Mertcan villasıyla ve eşinin işiyle sık sık gündeme gelmiş ve yarışmadaki performansından daha çok özel hayatı konuşulmuştu. Masterchef Güzide finale gidemeyen isimlerden oldu. Güzide elenir elenmez ise isyan etti.

MasterChef Türkiye'nin favori yarışmacılarından Güzide Mertcan sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. MasterChef'te yarı final mücadelesi sürerken sosyal medyadan isyan eden Güzide Mertcan "Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Sosyal medya hesabından Nur Suresi 15. ayeti paylaşan Güzide Mertcan şunları söyledi:

"Aylardır bana ve aileme yapılmayan saldırı atılmayan iftira kalmadı. Her gün başka bir haberle uyandım, koca koca haber sitelerinde çıkan. Bakın sadece son birkaç haftadan bahsetmiyorum.

MasterChef Güzide Mertcan, süper lüks villası ile sosyal medyada olay oldu! Güzide Mertcan kimdir?

Güzide'nin evi, Güzide'nin işi, Güzide'nin eşi diye, aylardır ilmek ilmek işlendi üzerimdeki iftira örgüsü. Çamur at izi kalsın mantığıyla birileri ağızları sulana sulana her gün bir şeyler paylaştı hakkımda.

Karşısında nefes alan bir insan olduğunu unutup ağza alınmayacak hakaretler yağdıran ve tüm bu iftiralara ortak olanlara sözüm; eğer ki en ufak bir torpil, hak yeme, kayırma yaptırdıysam Allah'ın gazabı üzerime olsun.

Ama şunu da bilin biri bir taş attı ben de atayım ne olacak mantığıyla bu linç kampanyasına destek olan hiç kimseye hakkım helal değildir. İftira atmanın hesabını vermek o kadar kolay değil..."