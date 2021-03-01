Masumiyet dizisi için şoke eden iddia!

Başrolleri Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın paylaştığı Masumiyet dizisiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Gold Film imzası taşıyan Masumiyet dizisi hem ekranda hem de dijitalde büyük ilgi gördü. Masumiyet, YouTube'da 4 günde 4 milyon kez izlendi. İkinci bölümü merakla beklenen diziyle ilgili kulislerde bir de çarpıcı iddia dolaşıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Masumiyet"te sevgilisi Ela'yı (İlayda Alişan) canavarca hislerle darp edip öldü sanarak çöpe atan zengin ailenin oğlu İlker karakterinin (Serkay Tütüncü) Cem Garipoğlu'nun hikayesinden yola çıkılarak yazıldığı öne sürüldü.



Oldukça varlıklı bir ailenin oğlu olan Cem Garipoğlu 2009 yılında 17 yaşındaki kız arkadaşı Münevver Karabulut'u öldürmüş. Başını gövdesinden ayırdığı cesedi bir çöp konteynırına atmıştı. Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayetin ardından tutuklanıp cezaevine gönderilen Cem Garipoğlu 2014 yılında kendisini asarak intihar etmişti.

Ünlü senarist Sırma Yanık'ın ilk kod isimleri "Defne'nin Son Günü" ve "Yaşı 19" olan diziyi yazarken hafızalardan silinmeyen bu korkunç cinayetten esinlendiği konuşuluyor.

Yasak Elma dizisinin de daha önce cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Feryal - Kemal Gülman'ın hikâyesinden yola çıkılarak yazıldığı ortaya çıkmıştı.

MASUMİYET DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.