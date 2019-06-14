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  3. 14 Haziran 2019 09:39

Mazhar Alanson'un eşi Burcu Biricik Suden'in vücudu interneti salladı

16 yıldır Mazhar Alanson ile evliliğini sürdüren ve sosyal medya hesabından sıklıkla spor yaptığı anları paylaşan Biricik Suden, vücut geliştirme sonrası kaslanan vücuduyla yeniden gündemde.

Mazhar Alanson'un eşi Burcu Biricik Suden'in vücudu interneti salladı
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İlker İnanoğlu ile olan 2 yıllık evliliğini 1988 senesinde bitiren Biricik Suden, 2003 yılında evlendiği Mazhar Alanson ile mutlu birlikteliklerine devam ediyor. Son yıllarda ise sıklıkla sporla uğraştığı bilinen Biricik Suden'in Instagram hesabından paylaştığı kaslı vücudu, sosyal medyada yeniden olay olmayı başardı.

MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in paylaştığı kaslı fotoğraflar çok sayıda yorum aldı. Ayrıca 56 yaşındaki Suden'in son paylaşımındaki fit görüntüsü takipçilerinin beğenisini kazandı.

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