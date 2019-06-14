Mazhar Alanson'un eşi Burcu Biricik Suden'in vücudu interneti salladı

İlker İnanoğlu ile olan 2 yıllık evliliğini 1988 senesinde bitiren Biricik Suden, 2003 yılında evlendiği Mazhar Alanson ile mutlu birlikteliklerine devam ediyor. Son yıllarda ise sıklıkla sporla uğraştığı bilinen Biricik Suden'in Instagram hesabından paylaştığı kaslı vücudu, sosyal medyada yeniden olay olmayı başardı.

MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in paylaştığı kaslı fotoğraflar çok sayıda yorum aldı. Ayrıca 56 yaşındaki Suden'in son paylaşımındaki fit görüntüsü takipçilerinin beğenisini kazandı.