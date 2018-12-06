Meral Kaplan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Meral Kaplan, geçen yıl bebeğinin bakıcısı tarafından darbedildiğini söyleyerek şikayetçi olmuştu.

Olayın ardından dün Meral Kaplan'ın darbedildiği değil, şiddet uyguladığı ve sinir krizi geçirdiği iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.

Olaydan sonra Kanal D'deki '2. Sayfa' programına konuk olan Meral Kaplan, ablasına ve annesine kesinlikle vurmadığını, görüntülerde sinir krizi geçirdiğini öne sürdü.

"GÖRÜNTÜLERDE SİNİR KRİZİ GEÇİRİYORDUM"

Görüntülerde ablasına ve annesine şiddet uyguladığı iddia edilen Meral Kaplan, katıldığı programda gözyaşlarına boğularak şunları söyledi:

"Orada sinir boşalması oldu. Sinir krizi geçirdim. O görüntüler kesilen görüntüler. Bu olaydan bir ay önce sağ tarafımda uyuşmalar oluyordu. Seçkin Piriler de yanımdaydı beyin kanaması, inme olduğu ortaya çıktı. Tüp bebek yaptırdığım için ilaçları kullanamadım. Bir ay boyunca kurdeşen döktüm. Evde kortizon tedavisi görüyordum. Boşanmak istedim, eşim beni ikna etti tatile gittik.

"10 YILDIR BERABER ÇALIŞIYORUZ"

Bakıcımız 10 senedir bizimle. Bir şey isterken bile 'Getirir misin?' diye hitap ederdim ben onu annem olarak gördüm. Bu konuyla yüzleşmek istemiyordum tehdit ve şantaj alıyordum zaten. Bakıcım eve gelen temizlikçi kadınlarla sürekli kavga ediyordu bir gün gelen kadınla bıçaklı kavga etti. Eşim müdahale etmiyordu. Ben de 'Bu kadına karşı bir kozun mu vardı da kovmuyorsun?' diye sordum.

"DOĞUMDAN SONRA EŞİMLE KARI - KOCA HAYATIMIZ BİTTİ"

Eşimin odasına gidip benim hakkımda sürekli konuşup, dolduruyordu. Eşimin eski eşiyle de aynı evde kalmış bu bakıcı. Meğer orada bana yapılan bir şey varmış. Doğumdan sonra sürekli eşimle kavga ediyorduk karı - koca hayatımız yoktu. Doğuma 1 hafta kala başka bir kadınla mesajlarını yakaladım. İkimizde de suç vardır tabi ki de.

"KAVGA EDERKEN EŞİM BANA YARDIM ETMEK YERİNE VİDEO ÇEKTİ"

Bakıcı izne çıkacaktı bir haftalığına erken çıkmasını istedim. Eşim de kabul etmedi. Bakıcı da 'gitmeyeceğim' diye bağırdı. Ben de 'gideceksin' diye bağırdım. Beni itince kafam askılığa çarptı. Eşim gelip bana yardım etmek yerine bizi delil toplamak için video çekiyormuş. Sonra kadın hala evdeydi ben de tepki gösterince porselen diş fırçalığını alarak kafama vurdu. Ben yere düşünce de kocam ellerimi tuttu.

"EŞİMLE BİR OLUP BENİ TAHRİK ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Kenarda vazo vardı beni öldürecekler korkusuyla elime aldım. Onlar da vursana hadi diyerek beni tahrik etmeye çalıştılar suçlu çıkmam için."

"GÖRÜNTÜLERİ BOŞANMA DOSYASINA KOYACAĞIM"

Programa telefonla bağlanan Meral Kaplan'ın eşi Erhan Kanioğlu, iddiaları kesinlikle kabul etmediğini gündeme gelen görüntüleri ise boşanma dosyasına koyarak Kaplan'ın psikolojik durumun görülmesini istediğini söyledi.