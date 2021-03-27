Mert Fırat'ın mesajları ifşa oldu

İdil Fırat'ın eşi ünlü oyuncu Mert Fırat'ın hakkında ortaya atılan iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun 27 yaşındaki genç bir kadınla yazışmaları ifşa oldu. Mert Fırat'ın avukatından flaş bir açıklama geldi.

Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Mert Fırat, Eylül 2018'de hayatını sosyetenin tanınmış isimlerinden İdil Fırat ile birleştirmişti. Çift, geçtiğimiz kasım ayında Seyhan Mia adını verdikleri kızlarına kucağına aldı.

Ünlü oyuncu Mert Fırat sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü oyuncu hakkında twitter'da yüzlerce tweet atıldı. Fırat'ın 19 ve 27 yaşındaki iki genç kız ile konuştuğu ve eşi İdil Fırat'ı aldattığı iddia edildi.

Mert Fırat'ın avukatından açıklama

Yaşanan gelişmelerin ardından bir açıklama yapan Mert Fırat'ın avukatı şu ifadelere yer verdi:

Kamuoyunun dikkatine,

Müvekkilim Mert Fırat ile ilgili olarak internet ortamında, sosyal medyada iki yıldır süregelen sistemli ve düzenli olarak asılsız suçlamalarla paylaşımlar yapılmaktadır.

Müvekkile ve ailesine karşı yapılan ve sistematik şekilde devam eden asılsız ithamlar, hakaret ve saldırılar ile ilgili, daha önce de takipçisi, davacısı olduğumuz gibi yine bugün de gerekli hukuki süreç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılmıştır,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Av. Mehmedali Barış Beşli