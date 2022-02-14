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Merve Boluğur'un seksi dansı sosyal medyayı salladı

Kendisini müziğe kaptıran güzel oyuncu Merve Boluğur'un sosyal medyadan yayınladığı dans videosuna sosyal medyada beğeni yağdı.

Acemi Cadı dizisiyle tanınan, son zamanlarda ise sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkan oyuncu Merve Boluğur, arkadaşlarıyla bir mekanda eğlenmeye gitti.

Nilüfer'in "Sen Mühimsin" şarkısı eşliğinde dans etmeye başlayan ünlü ismin görüntüleri, arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Boluğur'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

Murat Dalkılıç ile evlilikleri sadece üç yıl süren ve aşka aradığı mutluluğu uzun süredir bulamayan ünlü oyuncu Merve Boluğur'un ismi bir süredir şarkıcı Emre Kaya ile anılıyordu. Geçtiğimiz günlerde yine Kaya ile görüntülenen oyuncu Boluğur, haklarında çıkan haberlere yanıt vererek "İlişki yok, iş var" açıklamasını yapmıştı.

 

Etiketler merve boluğur dans video sosyal medya paylaşım
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