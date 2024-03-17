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Merve Taşkın 216 bin TL kira ödediği evinin terasında poz verdi

Merve Taşkın 216 bin TL kira ödediği evinin terasında poz verdi
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Fenomen Merve Taşkın, sosyal medyadan evinin terasında yaptığı paylaşımla tepki çekti.

Onlyfans'tan aylık 100 bin dolar kazandığını açıklayan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın her paylaşımıyla adından söz ettiriyor.

Kazancına dair "Ama yetmiyor. Niyetim 1 milyon dolar kazanmak" diyen Merve Taşkın lüks eviyle de gündeme geliyordu.

 "Aylık kirası 216 bin TL olan evimin terasında güneşlenmek için İstanbul'da hava çok güzel" diyen Merve Taşkın beyaz bikinisiyle poz verdi.

Merve Taşkın 216 bin TL kira ödediği evinin terasında poz verdi - Resim : 1


O anları takipçileriyle paylaşan fenomen yine adından söz ettirdi.

Etiketler merve taşkın ssyal medya poz teras
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