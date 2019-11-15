Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Fox TV'nin reytingleri alt üst eden, The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor, 14 Kasım Perşembe akşamı 10. son bölümüyle ekrana geldi. Ferman'ın kararıyla cerrahiden patoloji bölümüne gönderilen Ali Vefa, yeni görevine alışmaya çalıştı. Ancak bir yandan da Ferman'a geri dönmek için dil döken Ali, otizmli bir hastanın yaşadığı kriz dolayısıyla Tanju tarafından çağrıldı. Hastanın dilinden anlayan Ali Vefa'nın gösterdiği başarı Tanju'yu etkiledi.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE ALİ'YE BÜYÜK FIRSAT

Mucize Doktor'un 21 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 11. yeni bölümünden yayınlanan ilk fragmanda Ali, büyük bir mutluluk yaşıyor. Hastane sıra dışı bir ameliyat için seferber oluyor.

Ferman ve Tanju aynı anda ameliyata giriyor. Ancak ameliyat sırasında beklenmedik bir olay yaşanıyor. Doktor Tanju, ise kritik anlarda bulduğu çözümlerle bilinen Doktor Ali Vefa'nın hemen ameliyata girmesini istiyor.

Tanju'nun bu isteği Adil ve Ferman'ı şaşırtıyor. Ferman tarafından çağrıldığını sanan Ali, büyük bir sevinç yaşıyor. Ancak Ali, kendisini isteyen kişinin Tanju olduğunu öğrenince üzülüyor.



MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ



Ali patolojiye alınmaktan mutsuzdur. Nazlı onu cerrahiye döndürmek için elinden geleni yapar. Ama Ferman aldığı kararın dimdik arkasında durur, Adil Hoca da başka bir şeyi amaçlayarak sessiz kalır. Bir hastanın ailesi Ali’yi ameliyatlarında isteyince beklenmedik bir cerrahiye dönme fırsatı doğar. Ancak her şeyden önce, hangi bölümde çalışırsa çalışsın, Ali’nin hayatla ilgili alması gereken bir ders vardır.