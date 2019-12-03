Mucize Doktor'da Ferman büyük sırrını açıklıyor

Dünyaca ünlü dizi The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'un 5 Aralık Perşembe ekrana gelecek olan 13. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Mucize Doktor yeni bölümde Ferman herkesten sakladığı sırrını Ali'ye açıklıyor.

MUCİZE DOKTOR'DA FERMAN GERÇEĞİ AÇIKLIYOR

Mucize Doktor'un yeni bölümünde hastaneye gelen ve kriz geçiren bir çocuk ortalığı birbirine katıyor. Ali'nin ise çocuğun annesine söylediği sözler Ferman'ı kızdırıyor. Ferman 'Ne hakla kadına böyle bir şey söylüyorsun Ali?' sözleri dikkat çekiyor. Ali'nin yanıtı üzerine ise Ferman belki de hayatını değiştirecek bir karar alıyor. Ferman, Ali'yi yanına alarak herkesten sakladığı bir yere götürüyor. Ferman, sevgilisi Beliz'den bile sakladığı sırrı Ali'ye açıklıyor. Fragmanda Ferman'ın ilk defa ağlaması ise dikkatleri çekiyor.

DOKTOR ALİ'YE ŞOK SALDIRI



Mucize Doktor yeni bölüm 1. fragmanında Doktor Ali Vefa, saldırıya uğruyor. Ali'yi öpen hastanın yakınları hastane önündeAli'ye saldırıyor. Doktor Ali Vefa hasta yakınları tarafından hastane önünde tekmek tokat dövülüyor. Ferman ise saldırıya uğradığını gördüğü Ali'ye yardıma koşuyor.

Diğer yandan ise Nazlı'nın bir hastasını kontrole giden Ali Vefa yaşadığı olayla büyük bir şok yaşıyor. Kadın hasta Doktor Ali'yi bir anda dudağından öpüyor. Ali ise koşarak odadan kaçıyor.



