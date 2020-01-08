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  3. 08 Ocak 2020 11:18

Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez'den Ece Çeşmioğlu'na evlilik teklifi

Mucize Doktor dizisindeki Ali rolüyle izleyicilerden tam not alan Tamer Ölmez, bir süredir birlikte olduğu güzel meslektaşı Ece Çeşmioğlu’na evlenme teklif etti.

Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez'den Ece Çeşmioğlu'na evlilik teklifi
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Meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşayan Tamer Ölmez'in, özel hayatıyla ilgili önemli bir karar aldı.

Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez bir süredir ilişki yaşadığı Ece Çeşmioğlu’na Belçika’nın tarihi şehri Brugge’da evlenme teklif etti.

Bir köprünün üzerinde yürürken yapılan teklife Çeşmioğlu’nun yanıtı “evet” oldu.

Sevgililer, önümüzdeki yaz nikâh masasına oturmayı planlıyor.

 ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

Tutunamayanlar dizisiyle ekranan dönen güzel oyuncu Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Güzel oyuncu hakkındaki bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

 

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Taner Ölmez , Ece Çeşmioğlu
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