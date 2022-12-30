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Murat Övüç''ün yardım parası dağıttı videosu tepki çekti

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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, yaptığı yardımı kendisine ait Instagram hesabından paylaşınca tepkilerin odağı oldu.

Murat Övünç adlı sosyal medya fenomeni yılbaşı için yaptığı yardımı sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen haline gelen ve şarkıcılık yapmaya başlayan Murat Övüç’ün yaptığı yardım sosyal medyada gündem oldu.

Kameralar açıkken bir evin kapısını çalan Övünç ihtiyaç sahibine bir miktar para uzatarak bunu market ihtiyaçlarında kullanmasını söyledi.

Etiketler murat övüç yardım yardım parası yılbaşı yardımı video
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