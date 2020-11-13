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  3. 13 Kasım 2020 16:22

Mustafa Topaloğlu yayın sonrası kalp krizi geçirdi

Türkücü Mustafa Topaloğlu, Demet Akalın ile Alişan'ın sunduğu programa katıldıktan sonra kuliste fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Topaloğlu'nun kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Mustafa Topaloğlu yayın sonrası kalp krizi geçirdi
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'Uzaylı türkücü' olarak anılan Mustafa Topaloğlu, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Topaloğlu'nun kalp krizi geçirdiği öğrenildi. 

Mustafa Topaloğlu bu sabah bir televiyon programına katıldı. Yayın sonrası kuliste fenalaşan Topaloğlu hemen bir ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ünlü türkücünün oğlu Çağlayan Topaloğlu, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada " Şu an anjiyo yapılıyor. Kalp krizi geçirdi. İnşallah güzel haberler alacağız" dedi.  

Ünlü türkücü 2 yıl önce de kalp krizi geçirmişti.

DHA

mustafa topaloğlu
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