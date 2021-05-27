Namık Kemal'in ünlü romanı dizi oluyor

Televizyon ekranlarındaki "kitaplardan uyarlama" dizi furyası Namık Kemal'in ünlü romanı İntibah ile devam edecek.

BKM, Ramo'nun ardından etkili bir drama projesi daha hazırlıyor. Şirket Namık Kemal'in İntibah romanını uyarlıyor.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Namık Kemal'in ünlü romanı İntibah dizi oluyor. Etkili hikayesiyle okurlarından tam not alan roman, merakla bekleniyor.

Kanal D ile görüşülen diziyi Su Ersöz ile Melek Gençoğlu yazıyor. Cast çalışmaları başlayan diziyi ise ödüllü isim Hilal Saral'ın yönetmesi yönünde.