  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Namık Kemal'in ünlü romanı dizi oluyor

Namık Kemal'in ünlü romanı dizi oluyor

Namık Kemal'in ünlü romanı dizi oluyor

Televizyon ekranlarındaki "kitaplardan uyarlama" dizi furyası Namık Kemal'in ünlü romanı İntibah ile devam edecek.

BKM, Ramo'nun ardından etkili bir drama projesi daha hazırlıyor. Şirket Namık Kemal'in İntibah romanını uyarlıyor.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Namık Kemal'in ünlü romanı İntibah dizi oluyor. Etkili hikayesiyle okurlarından tam not alan roman, merakla bekleniyor.

Kanal D ile görüşülen diziyi Su Ersöz ile Melek Gençoğlu yazıyor. Cast çalışmaları başlayan diziyi ise ödüllü isim Hilal Saral'ın yönetmesi yönünde.

 

Etiketler namık kemal kanal d intibah dizi kanald
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'dan büyüleyen 'Süper Ay' manzaraları
Kadıköy'de dehşet: Çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü
Korkut Eken, Sedat Peker'in o iddiasını doğruladı
Son seçim anketinde ''Kesinlikle oy vermem'' diyenlerin oranında patlama
Hülya Avşar: Zenginlik çok zor şeymiş
İki öz kızına cinsel istismardan tutuklandı
Masumlar Apartmanı hayranlarını şoke edecek ayrılık
Bu da ''sosyal yardım'' vurgunu... Hemen e-Devlet'ten girip kontrol edin!
Bir Zamanlar Çukurova'da izleyiciyi kahreden veda
Türkiye'ye dün gelen BioNTech aşıları için sürpriz karar