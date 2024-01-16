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Nazan Öncel'den hayranlarını üzen haber

Nazan Öncel'den hayranlarını üzen haber
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Ünlü şarkıcı Nazan Öncel Sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Öncel, rahatsızlığı nedeniyle Bursa'daki sahnesini ertelediğini de sözlerine ekledi.

Şarkıcı Nazan Öncel koronavirüse yakalandı. 67 yaşındaki şarkıcı, rahatsızlığı nedeniyle Bursa'daki sahnesini ertelediğini açıkladı.

Öncel; "Arkadaşlar Kovid oldum, yatıyorum. Hâl böyle olunca çarşamba günü yapılması beklenen Bursa konserini ileriki bir tarihe ertelemek zorunda kaldım. 'Önce sağlık' dediğiniz için anlayışınız teşekkür ediyorum" dedi.

 HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıl eylül ayında tansiyonu yükselince bayılmış ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Nazal Öncel, "Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir. Sıcaklar falan derken tansiyon 22’yi gördü. Ani bir bayılma. Apar topar hastaneye koştuk. Serum tedavisi vesaire. Sigarayla da vedalaştık" ifadelerini kullanmıştı.

 

Etiketler nazan öncel konser nazan öncel konseri hastalık rahatsızlandı
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