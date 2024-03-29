Nejat İşler: ''Her gün ölümü düşünüyorum''

Başarılı oyuncu Nejat İşler bir etkinlik çıkışı gazetecilerle bir araya geldi. Yaşanan olaylardan dolayı futbola küstüğünü belirten Nejat İşler, artık maçları izlemek istemediğini belirtti.

Nejat İşler, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü Bitiyatro'da düzenlenen özel etkinlikte kutladı. İşler, etkinlikte; 24 gün önce hayatını kaybeden yazar Edward Bond’un Dünya Tiyatro Bildirisi'ni okudu.

Nejat İşler, anma töreninden sonra gazetecilerle sohbet ederek bazı açıklamalarda bulundu. İşler, Dünya Tiyatro Günü ile ilgili "Dünya Tiyatro Günü'nde en güzel yapılacak olan şey bir tiyatroya gitmek. Ben de bunu yaptım, burası benim ustamın tiyatrosu" dedi.

Fenerbahçe taraftarı olan Nejat İşler, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sırasında ve sonrasında yaşananlarla ilgili görüşleri sorulduğunda şunları söyledi; "Bizim ne düşündüğümüz pek önemi değil. Artık bu işlere başkaları karar veriyor. Artık stada gidesim gelmiyor. Adamın biri gidiyor, hakeme yumruk atıyor. Midemiz bulandı. Evet, küskünüm"

Geçmişte Gümüşlükspor'un başkanlığını yapan Nejat İşler, sözlerini şöyle sürdürdü, Amatördeyken rahattık. Orada işler temizdi. Buralar karışık. Ben, her gün ölümü düşünüyorum. Öleceğini bilen tek varlık biziz. O yüzden bıraksınlar bu işleri."

Nejat işler, son olarak mutlu olup olmadığı yönündeki soruya; "Değilim. Mutluluk uzak bir ülke" cevabını verdi.