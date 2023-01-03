Nilgün Belgün itiraf etti: ''Kovuldum''

Oyuncu Nilgün Belgün, Gökay Kalaycıoğlu'nun 'Haber Bahane' programında konuk olarak yer aldı. Yabancı Damat dizisinden ayrılmak zorunda bırakıldığını söyleyen Belgün, "Yabancı Damat'tan kovuldum ama Türker İnanoğlu bunu kabul etmiyor." dedi.

Oyuncu Nilgün Belgün, YouTube'da Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu 'Haber Bahane' programında samimi açıklamalarda bulundu. Belgün, Kalaycıoğlu'nun "Hayatının en büyük hüznü ne?" sorusuna yanıt verdi.

Belgün, "Yabancı Damat'ta oynuyordum, annem de kötü hastalıkla mücadele ediyordu. Bana, 'Ya tiyatro ya dizi. Asıl parayı diziden kırıyorsun' dendi. Tiyatroyu seçtiğim için diziden ayrılmak zorunda bırakıldım. Hayatımın en zor dönemiydi. Annem kanser ve tiyatrodan küçücük bir para alıyordum. Bunları hepsini kurtarmak benim hayatımın en zor zamanıydı" dedi.

Diziden ayrıldıktan sonra aldığı iş teklifinden bahseden oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"Allah hep iyilerin yanındadır. Suçsuz bir şekilde diziden ayrıldığım için TV8'den sabah kuşağı programı teklifi aldım. Çok da iyi bir parayla... Hatta oturduğum evi sabah kuşağından kazandığım parayla aldım. Müthiş bir iş yaptım. 'Yabancı Damat'tan kovuldum ama Türker İnanoğlu bunu kabul etmiyor. Ona kırgın değilim, teşekkür bile ediyorum. Çünkü dizide olsaydım o programı yapamazdım. Programdan çok iyi paralar kazanınca vergi sıralamasına bile girmiştim."