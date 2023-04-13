Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi ile Cannes'da yarışacak

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne', ilk gösterimini Cannes Film Festivali'nde yapacak. Film, bu yıl 76.'sı düzenlenecek festivalin ana yarışmasında da yarışacak.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne' ilk kez 76. Cannes Film Festivali'nde gösterilecek. Film, festivalin ana yarışmasında da yarışacak. Festivalde ayrıca TRT ortak yapımları Jessica Hausner'in 'Club Zero' ve Alice Rohrwacher'in 'La Chimera' filmleri de yarışacak. 76. Cannes Film Festivali, 16-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Nuri Bilge Ceylan, 2014'te vizyona giren 'Kış Uykusu' filmiyle Cannes Fİlm Festivali'nde 'Altın Palmiye' ödülüne layık görülmüştü. Ceylan'ın 2018'de yayınlanan son filmi 'Ahlat Ağacı'nın ilk gösterimi de Cannes'da yapılmıştı. Cannes Film Festivali, söz konusu gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu. KURU OTLAR USTUNE (LES HERBES SÈCHES / ABOUT DRY GRASSES) by Nuri Bilge CEYLAN

#Competition #Cannes2023 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) April 13, 2023