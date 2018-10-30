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  3. 30 Ekim 2018 20:38

O Ses Çocuklar yarışmacısı Nazar Nur Kaya yaşamını yitirdi

Yapılan yanlış iğne yüzünden 6 gündür yoğun bakımda tutulan O Ses Çocuklar yarışmasının yarışmacısı Nazar Nur Kaya tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

O Ses Çocuklar yarışmacısı Nazar Nur Kaya yaşamını yitirdi
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Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci, O Ses Çocuklar yarışmasındaki arkadaşı Nazar Nur Kaya'nın hayatını kaybettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. 

ACI HABERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU 

O Ses Çocuklar 'ın unutulmaz isimlerinden Nazar Nur Kaya'nın mide bulantısı şikayetiyle gittiği hastanede hemşirenin yaptığı yanlış iğne nedeniyle yoğun bakıma alındığı belirtilmişti. 6 gün yoğun bakımda kalan Nazar Nur Kaya'nın hayatını kaybettiğini o dönem beraber yarıştığı arkadaşı Şahin Kendirci Instagram hesabından duyurdu. 

"BU SABAH CANIM ÇOK YANIYOR"

O Ses Çocuklar yarışmasıyla tanınan ardından "Müslüm" filmiyle yeniden gündeme gelen Şahin Kendirci, arkadaşı Nazar Nur Kaya'nın hayatını kaybettiğini "Bu sabah canım çok yanıyor. Yarışmadan arkadaşım ve can kardeşim Nazarımız bir hastane ihmali yüzünden kaybettik. Nur içinde uyu melek kız" paylaşımıyla duyurdu.

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