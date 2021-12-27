Ödüllü ünlü yönetmen hayatını kaybetti

Emmy ödüllü ünlü yönetmen ve yapımcı Jean-Marc Vallee, Kanada’da hayatını kaybetti.

Emmy Ödülü sahibi ünlü yönetmen ve yapımcı Jean-Marc Vallee, Kanada’da hayatını kaybetti. Vallee, 2013 yılında vizyona giren Dallas Buyers Club filmiyle çok sayıda Oscar adaylığı elde etmesi ve Big Little Lies dizisi ile de Emmy Ödülü kazanmasıyla biliniyor.

Quebec’te öldüğü belirtilen Valle ile ilgili açıklamayı temsilcisi Bumble Ward yaptı. Ward, “Valle hafta sonu Quebec’te kaldığı kabinde ansızın yaşamını yitirdi” dedi. Ward, ünlü yönetmenin ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapmadı.

Sözcü'nün haberine göre, Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Amy Adams ve Jake Gyllenhaal gibi isimlerle çalışan Valle, 2009 yılında Emily Blunt’ın başrolünü üstlendiği The Young Victoria isimli filmle tanınmıştı.

Matthew McConoughey ve Jared Leto’nun oynadığı Dallas Buyers Club ile sektörün aranan isimlerinden biri olan Valle, 6 Oscar Ödülü adaylığını da elde etmişti.