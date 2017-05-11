Okan Bayülgen'e miras kaldı !

Okan Bayülgen'in başına talih kuşu kondu. Ünlü şovmene üvey babasından yüklü bir miras kaldı.

Bodrum'da bir gece kulübü açan Okan Bayülgen'in ticarete atılma nedeni ortaya çıktı.



Duymayan Kalmasın'ın haberine göre ünlü şovmene üvey babası İsmet Görgün’den büyük bir miras kaldı.

Bayülgen’e portakal bahçeleri, arsalar ve şu anda işletmecilik yaptığı bina olmak üzere yüklü bir miras bırakan İsmet Görgün, ünlü şovmenin annesi Ayla Hanım’ın 2. eşiydi...



İsmet Görgün, kendi evladı gibi sevdiği, ikinci adı Kaan olan Okan Bayülgen’i ileride mirasından yararlanabilmesi için küçük yaşlarda nüfüsuna kaydettirmiş; ünlü şovmen de kendisini yetiştiren İsmet Görgün’ü gerçek babası saydığını açıklamıştı.