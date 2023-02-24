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Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken paylaşım: ''Memleketin sarılacak çok yarası var''

Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken paylaşım: ''Memleketin sarılacak çok yarası var''
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Deprem bölgelerine yaptığı yardımlarla adından söz ettiren başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, "Bir an önce bu travmayı atlatıp eskisinden daha çok çalışmalıyız, zira memleketin sarılacak çok yarası var" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır yıkımlara neden oldu. 

Binlerce binanın yıkıldığı depremlerde 43 binden fazla yurttaş hayatını kaybetti. Depremzedeler için seferber olarak bağış toplayan Oktay Kaynarca, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Yaşanan deprem felaketinden ders çıkarılması gerektiğini söyleyen Oktay Kaynarca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ders çıkarmak zorundayız. Unutmamak zorundayız. Önlem almak zorundayız. En önemlisi bir an önce bu travmayı atlatıp eskisinden daha çok çalışmalıyız, zira memleketin sarılacak çok yarası var" dedi.

Etiketler oktay kaynarca paylaşım yaralar memleket sarılacak yaralar
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