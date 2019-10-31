Onur Tuna Mucize Doktor setinden paylaştı

Genç oyuncu Taner Ölmez'in başrolde yer aldığı Mucize Doktor'un kadrosunda; Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi isimler rol alıyor. Fox TV’nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor setinden paylaşım geldi.

Dizide Ferman’ı canlandıran Onur Tuna yayınladığı fotoğrafı "aile pozu" notuyla paylaştı.

Mucize Doktor’un ekrana gelen son bölümü bu sezon yayınlanan tüm diziler arasında en yüksek reytingleri alarak rekor kırmıştı.

"Mucize Doktor" dizisi, taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu ediniyor.