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Oryantal Didem, Seren Serengil'in o sözlerinden rahatsız oldu

Oryantal Didem, Seren Serengil'in o sözlerinden rahatsız oldu

Yeniden 'İbo Show'da sahne almaya başlayan oryantal Didem Kınalı, Söylemezsem Olmaz programında görüldü.

İbrahim Tatlıses sayesinde ünlü olan oryantal Didem Kınalı yeniden ekrana dönmek istediğini her fırsatta dile getiriyordu. Oryantal Didem yılbaşı gecesinden sonra yeniden İbo Show'da oryantal yapmaya başladı. Ancak Kınalı İbo Show'da oryantal kıyafeti tercih etmiyor.

Oryantal Didem Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu ve bu konuda yapılan yoruma hemen müdahale etti. Seren Serengil Didem'in tamamen kapalı giyinmesiyle ilgili "Oryantal kıyafeti giymiyor kapalı bir kıyafet giyiyor ama bu kadar mı seksi olunur!" derken ünlü oryantal hemen müdahale etti ve "Öyle demeyelim şimdi" dedi.

Didem Kınalı'nın bu sözlerinden sonra Bircan Balı ise "Onu da giydirmezler şimdi" yorumunda bulundu.

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