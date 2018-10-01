Otopark krizi cipi sattırdı !

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, 6 aracı olduğu için komşularıyla sık sık otopark sorunu yaşıyordu. Site sakinleriyle sürekli sıkıntı yaşayan oyuncu, 1 milyon TL değerindeki lüks aracını sattı.

OTOPARK SORUNU ARABA SATTIRDI

Oyuncu Burak Özçivit'in 6 aracı olduğu için komşularının otoparkta yer bulmakta zorlandığı iddia edilmişti. Oyuncu eşinin isminin harflerinden oluşan (FR) özel plakalı aracını sattı.

"BURAK BEY ARACI BİZE SATTI"

Yakışıklı oyuncunun arabası, Kuruçeşme'de başkası tarafından sürülürken görüntülendi. Gazetecilerin araçtan inen beyefendiye oyuncu çifti sorması üzerine "Burak bey bu aracı bize sattı" açıklamasında bulundu.