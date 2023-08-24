Oyuncu Gözde Mukavelat'ın evine kurşun isabet etti

Arka Sıradakiler dizisinde Büşra karakterine hayat veren Gözde Mukavelat'ın evine kurşun isabet etti. Ünlü oyuncu ölümden döndüğü anları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı.

Arka Sıradakiler dizisinde Büşra'ya hayat veren Gözde Mukavelat, ölümden döndü.

Annesiyle salonda oturduğu sırada duvarına kurşun isabet eden oyuncu, korku dolu anlar yaşadı.

Neye uğradığını şaşıran ve uzun süre kendisine gelemeyen Gözde Mukavelat, o anları sosyal medya hesabından anlattı.

Oyuncu "Hareket edemedik evin içinde duvara geldi kurşun annem o tarafta oturuyordu kim bilmiyoruz düşmanım yok ama bilemiyorsun ki." dedi.

"Çok tedirgin oldum" diyen Gözde Mukavelat, "Polis geldi kovan aradı, ara sokaklarda kamera yok, ne yapılabilir ki, Allah'a emanet yaşıyoruz.

Burası Şişli şehrin göbeği... Dikkat edin bile diyemiyorum çok korktum sadece. Ülkede güvenlik büyük sorun" diyerek sitem etti.