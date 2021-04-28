Özcan Deniz, 3 yaşındaki oğlu Kuzey'den 10 gündür haber alamadığı gerekçesiyle eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu.

Ünlü sarkıcı Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında 'Şiddet ve velayet" davasıyla başlayan gerilim devam ediyor. Ünlü şarkıcı, ağabeyi Ercan Deniz ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne giderek eski eşi Feyza Aktan hakkında suç duyurusunda bulundu. Eski eşinin oğlu Kuzey'i kendisine göstermediğini iddia eden Özcan Deniz, savcılığa sunduğu dilekçede oğlundan haber alamadığına yer verdi.

"10 GÜNDÜR OĞLUMDAN HABER ALAMIYORUM"

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre savcılık çıkışı soruları yanıtlayan Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in bugün doğum günü olduğunu ve kendisini göremediğini ifade etti. Özcan Deniz, "10 gündür oğlumdan haber alamıyorum. Güvenlik kamerasından bazı görüntüler gördüm, tedirgin oldum. Onlar bende kalsın. Savcılığa sunduk. Oğlumun bugün doğum günü. Onunla bir araya gelemiyorum" dedi. Özcan Deniz, "Oğlumu ayda 4 kere görüyorum. Bu ne benim için ne de oğlum için yeterli değil." diyerek sözlerini sürdürdü.

"ŞİDDET İDDİASININ CEVABINI DAVADAN SONRA ALACAKSINIZ"

Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ın şiddet iddialarıyla ilgili sorulara "Görüyorsunuz ben burada hukuksal olarak haklarımı arıyorum. Bunun cevapları burada verilir. O yüzden bu magazinsel bir durum değil benim için. Hepsinin cevaplarını alacaksınız. Hepsi yargıda olan durumlar. Ne desem yargıyı etkilemiş olurum." diye yanıt verdi.



ŞİDDET İDDİASIYLA ÖZCAN DENİZ'DEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Feyza Aktan, geçtiğimiz aylarda Özcan Deniz'in birlikte rol aldıkları 'Senkron' dizisindeki gibi kendisine şiddet uyguladığı iddiasında bulunmuş ve şikayetçi olmuştu. Hatta Aktan, Deniz'i abisinden de şikayetçi olmuştu.

FEYZA, ÇOCUĞUNUN BAKICISINA ŞİDDET Mİ UYGULADI?

Feyza Aktan'ın da birkaç gün önce çocuğunun bakıcısına şiddet uyguladığı iddia edilmiş ve bakıcının bacaklarının mor olduğu bir fotoğraf ortaya çıkmıştı. Hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Aktan "Gülnaz iki sene benimle çalıştı. 7 ay önce işine son verdim. Benim işine son verdiğim gün Özcan'ın yanında işe başladı. Yedi ay sonra böyle bir fotoğrafın çıkmasına şaşırdım. Olayla alakam yok. Asla kaba kuvvet kullanmam. Bu tarz haberlerle gündeme geldiğim için çok üzülüyorum" demişti.

Hürriyet