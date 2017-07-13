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  3. 13 Temmuz 2017 12:38

Özge Ulusoy, Ahu Yağtu'yu sildi

Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu ile Hacı Sabancı'nın yakınlaştığı iddiasının ardından Özge Ulusoy, Ahu Yağtu’yu sosyal medyada takipten çıkardı.

Özge Ulusoy, Ahu Yağtu'yu sildi
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Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu’nun iş adamı Hacı Sabancı ile önceki akşam Emirgan’daki “Gizli Kalsın” isimli mekanda yakınlaştığı öne sürüldü. Ahu Yağtu bu iddiayı yalanlarken Özge Ulusoy’dan sürpriz bir hamle geldi. Hacı Sabancı ile 6 yıllık ilişkisini 3 ay önce bitiren Ulusoy, arkadaşı Ahu Yağtu’yu artık sosyal medyada takip etmiyor.

Posta Gazetesi'nden Müge Dağıstanlı'ya konuşan Ulusoy, şunları söyledi: “Haberi görünce şok geçirdim! Araştırdım, sordum.”

"ERKEKTİR YAPAR"

“Meğer o gece herkes görmüş. Ahu 16 yıllık arkadaşım. Asla beklemezdim. Telefon açıp inkar etmek istedi. Ama cevap vermedim. Instagram’dan da sildim, Ahu benim için artık bitti. Hacı’ya kızmadım. Erkektir yapar. Bugün de ölmediysem bir daha ölmem. onlara tek şey diyorum; Allah ikisini de mutlu etsin. Ben çok güçlüyüm.”

"ENİŞTECİ KURBANI"
Ulusoy’a en büyük destek Demet Akalın’dan geldi. Akalın, Ulusoy’a Instastory’den“Başarı en güzel ilaçtır gülüm, daim olsun.” dedi. Kısa bir süre sonra da “İnsanın aklı kadar edebi, edebi kadar ederi vardır... En yakın kız arkadaşlarımızdan birinin enişteci kurbanı olduğunu öğrendik.” notuyla kafaları karıştırdı.

YAKIN ARKADAŞLARDI
Ahu Yağtu, yakın arkadaşı Cansu Dere'yle de onun eski aşkı Cem Yılmaz'la beraber olduğu için küsmüştü. Cansu Dere, Özge Ulusoy ve Ahu Yağtu bir dönem sık sık beraber defilelerde yer alıyordu ve yakın dostluklarıyla dikkat çekiyordu.

Hacı Sabancı ile Ahu Yağtu dudak dudağa !Hacı Sabancı ile Ahu Yağtu dudak dudağa !

 

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