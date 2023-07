Özkan Uğur'un doktorundan ağlatan paylaşım

Cumartesi günü vefat eden ünlü sanatçı Özkan Uğur'un yoğun bakım doktorunun yaptığı paylaşımı yürekleri dağladı.

MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçının vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Özkan Uğur'un yoğun bakım doktoru Aylin İlksöz, ünlü sanatçının ardından duygusal bir paylaşım yaptı:

Bu süreçte sana eşlik etmek benim için bir onurdu!

Yoğun bakımda çalışan bir anestezi doktoru olarak maalesef işimin bir parçası insanlara sevdiklerinin ölüm haberi vermek, bunun en zor olduğu anlardan biri dün Özkan Uğur'un ailesine onun ölüm haberini verdiğim an oldu. Yoğun bakımda çalışan bir anestezi doktoru olarak maalesef işimin bir parçası insanlara sevdiklerinin ölüm haberi vermek, bunun en zor olduğu anlardan biri dün Özkan Uğur'un ailesine onun ölüm haberini verdiğim an oldu.



Özkan Uğur'la ilgili anlatılacak çok şey var, ama şu an şarkılarından, oyunculuğundan ya da Ali Desidero'yu bile ezbere biliyor oluşumdan değil son 1.5 aydır yoğun bakımımızda yatarken tanıdığım Özkan Uğur'dan bahsetmek istiyorum.



Yoğun bakımlar bence insanın en gerçek halini gördüğümüz yerler, ölüm gerçeği devreye girince birkaç gün önce uykularınızı kaçıran başka dertleriniz önemsiz ayrıntılara dönüşüyor, toplum baskısından kurtulup tam olarak kimseniz ona dönüşüyorsunuz. Günlük hayatta nazik bir insan olmak çok takdir ettiğim bir özellik, ama illa gerçek olmak zorunda değil, oysa Yoğun Bakım yatağında yatarken en zorlandığın anlarda bile teşekkür etmeyi ve lütfen demeyi ihmal etmemek, gülümsemeye devam etmek... Bu, hayatta çok az insanın erişebileceği bir erdem. Çok teşekkür ederim Özkan abi bize zor durumda olmanın kaba olmak için bir bahane olmadığı gösterdiğin için, o anlarında bile saçlarının yıkanıp taranmasından aldığın keyif için, bir an bile hayat sevincini, güler yüzünü ve nezaketini kaybetmediğin için, bu özelliklerinle bizlere yine örnek olduğun için. Seninle tanışmak ve bu süreçte sana eşlik etmek benim için bir onurdu!



Sevgili eşi @aysunaslan ve oğlu @alisan.ugur , sizlerle ilgili de yazabileceğim tonlarca güzel şey var, ama aranızdaki sevgiye tanık olmamıza izin verdiğiniz için, size verdiğimiz en kötü haberlerden sonra bile mutlaka içtenlikle teşekkür ettiğiniz için, acınızı paylaşmama izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim size🙏

Biz büyük bir ekip olarak uzun süredir elimizden gelen her şeyi yapıyorduk, ama ne yaptık ne ettiysek olduramadık...