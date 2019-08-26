Payitaht Abdülhamit'e sürpriz transferler

ES Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin 4. sezonunda yönetmenlik koltuğunu iki isim paylaşıyor. Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın’ın yönetmenliğini yapacağı Payitaht Abdülhamid’in oyuncu kadrosuna yeni isimler katılıyor. İşte, yeni sezona daha da güçlenerek giren Payitaht Abdülhamid’in yeni oyuncuları:

Devrim Yakut (Cemile Sultan)

Tiyatro, TV ve sinema sanatçısı Devrim Yakut, Payitaht Abdülhamid’in 4. sezonunda tarihin güçlü kadın karakterlerinden, Sultan Abdülmecid’in kızı ve Sultan Abdülhamid Han’ın kızkardeşi Cemile Sultan olarak diziye başlıyor.

Sermet Yeşil (Zalman David Levotin)

Sermet Yeşil, Payitaht’ın yeni sezona Zalman Levontin olarak gelecek.

Ceyhun Mengiroğlu (Mehmet Celaleddin)

Ceyhun Mengiroğlu, Payitaht dizisine Şehzade Abdülkadir’le aynı yaşlarda olan Cemile Sultan’ın oğlu Mehmet Celaleddin karakteri olarak geliyor.

Gülsüm Ali (Gülcemal)

Gülsüm İlhan Ali, Gülcemal karakteriyle bu sezon Payitaht’ta olacak.

Alp Akar (Ahmet Nurettin Efendi)

Alp Akar, Payitaht’a Abdülhamid’in Behice Hanım’dan olma oğlu Ahmet Nurettin Efendi karakteriyle giriyor.