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Pınar Altuğ kızı Su ile pozlarını paylaştı

Pınar Altuğ kızı Su ile pozlarını paylaştı

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ kızı Su ile pozunu paylaştı.

Kendisinden 9 yaş küçük olan Yağmur Atacan ile evli olan Pınar Altuğ'un Su adını verdikleri bir kızı var. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin kızları Su büyüdü. 13 yaşındaki Su Atacan ile annesinin pozları dikkat çekti.

YAĞMUR ATACAN'A BENZETİLDİ
Güzelliğiyle ve babasına benzerliğiyle dikkat çeken Su Atacan'nın son haline "Kızınız gerçekten su gibi", "Aynı babası" yorumları gelirken Pınar Altuğ "Yanlış anlamayın pınar hanım ama kızınız aynı babası size çok benzemiyor maalesef" diyen bir takipçisine de yanıt verdi.

Oyuncu Altuğ bu yoruma "Niye yanlış anlayayım ki zaten biliyorum ve bu durumdan Çok memnunum, sevdiğim adama benziyor" diyerek yanıt verdi.

Etiketler pınar altuğ yağmur atacan
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