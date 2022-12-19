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Pınar Altuğ'dan eşiyle fotoğrafına yorum yapan takipçisine olay yanıt

Pınar Altuğ'dan eşiyle fotoğrafına yorum yapan takipçisine olay yanıt
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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile paylaştığı fotoğrafa ''Kime neyi ispatlama çabası bu?'' yorumunu yapan takipçisine sert yanıt verdi.

Kocasıyla arasındaki yaş farkı sık sık takipçileri tarafından hatırlatılan Pınar Altuğ, sonunda isyan etti. Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile bir pozunu paylaştı. Son dönemde tiyatro hazırlıkları yapan ve heyecanlı olan oyuncuya takipçilerinden beğeni yağdı. Pınar Altuğ'un kocasıyla pozunu bir takipçiden ise anlam verilemeyen bir yorum geldi.

"SİZİN GİBİSİNİ GÖRMEMİŞTİM"
Takipçi oyuncunun pozuna "Kime neyi ispatlama çabası bu?" yazdı. Bu yoruma anlam veremeyen Pınar Altuğ ise yanıt olarak "Etrafımda çok b.kuyla kavga eden görüyorum da uzun zamandır sizin gibisini görmemiştim. Neyse sıkıntı yardımcı olalım?" dedi.

Etiketler pınar altuğ yağmur atacan
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