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Pucca'nın Emre Belözoğlu'na verdiği ''şeref'' yanıtı olay oldu

Pucca'nın Emre Belözoğlu'na verdiği ''şeref'' yanıtı olay oldu
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Pazar günü kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan ve maçtan 2-0 mağlup ayrılan Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş taraftarına çok sert sözlerle yüklenip annesi ve eşi hakkında kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem olmuştu. Emre Belözoğlu'na Pucca'dan çok sert bir tepki geldi.

Emre Belözoğlu, Başakşehir-Beşiktaş maçında küfüre maruz kalınca, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş taraftarlarına tepki gösterdi.

Emre Belözoğlu açıklamasında "Annem var, babamdan başka kimsenin elini tutmamış. Şeref istiyorlarsa bu bizde fazlasıyla var. Kendilerini gidip aynada kontrol etsinler. Hepsinin annelerinin ellerinden öpmesini istiyorum. Anneler bu ülkede insanlar adına en değerli varlıktır. Hepsi anneme, eşime ettikleri küfürden sonra annesinin elini öpsün, varsa eşlerine sarılsın” dedi.

 Pucca bu sözlere tepki gösterdi. Fenomen bu sözleri paylaşarak "Şeref denilen şeyi kişinin annesi ve eşinin geçmiş cinsel hayatı mı belirliyor?" dedi.

Pucca'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

 

Etiketler pucca emre belözoğlu tepki annesi eşi
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