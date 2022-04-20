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  3. Show TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor

Reytinglere yenik düşen Oğlum dizisi final yapıyor

Reytinglere yenik düşen Oğlum dizisi final yapıyor

Show TV ekranlarında yayınlanan Oğlum dizisinin ekran macerası kısa sürdü. Reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayan Oğlum dizisi final yapıyor.

Başrollerinde Canan Ergüder, Serhat Teoman, Songül Öden, Feyyaz Duman, Timur Acar, Nihal Yalçın ve Tuğçe Açıkgöz'ün yer aldığı Oğlum dizisi şubat ayında ilk bölümüyle Show TV'de izleyiciyle buluştu. Ancak büyük umutlarla başlanan diziden kötü haber geldi.

FİNAL YAPIYOR
Show TV'nin büyük umutlar ile başlattığı dizi için final kararı verildi. Kanser tanısını koyduktan sonra başrol olduğu Menajerimi Ara dizisinden ayrılan Canan Ergüder, tedavisinin tamamlanmasıyla Oğlum dizisiyle ekrana geri dönmüştü.

OĞLUM DİZİSİNİN KONUSU NE?
Oğlum dizisinde Melike ve İlyas çifti çocukları ile birlikte Şile'de yaşayan bir ailedir. Melike o gün ilk maaşını alır ve kendi parasını kazanmanın mutluluğuyla mağaza vitrinleri arasında gezerken saati unutacaktır. Kaan ise okul çıkışında annesinin kendini almasını beklemektedir. Bu sırada Kaan küçük bir kirpi görür ve onu takip etmeye başlar. Kirpinin arkasından giden küçük çocuk kendini parkta bulur. Ailesi oğullarından haber alamayınca karakola gider.

Yolda Kaan, Efe'nin kendisine verebileceği bir scooter'ı olduğunu öğrenince karakola gitmek yerine önce scooter'ı almak istedi. İki çocuk birlikte Efe'nin scooter'ını sakladığı ormandaki gizli yerine doğru yola çıkarken polis de her yerde Kaan'ı aramaya başladı. Bir süre sonra acı haber geldi ve ormanlık alanda bir çocuk cesedi bulunduğu söylendi. Ölen çocuk Kaan'dı.

Diğer yandan Tuğrul ve Zeynep çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan ve ailesi ile iletişimi fazlaca kopuk bir çocuktur.

 

Etiketler oğlum dizisi show tv
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