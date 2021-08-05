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Rihanna dünyanın en zengin kadın müzisyeni oldu

Rihanna dünyanın en zengin kadın müzisyeni oldu

Fenty Beauty markasıyla moda ve kozmetik dünyasında fırtınalar estiren Barbadoslu şarkıcı Rihanna, servetini 1.7 milyar dolara yükseltti.

Müzik dünyasına uzun süredir ara veren Barbadoslu şarkıcı Rihanna, resmi olarak dolar milyarderi unvanına ulaştı. 33 yaşındaki şarkıcı Forbes dergisinin milyarder listesi değerlendirmesine göre servetini 1.7 milyar dolara yükseltti.

Rihanna bu artışla birlikte dünyanın en zengin kadın müzisyeni oldu. Ancak ünlü şarkıcının bu kazancının büyük kısmı müzikten değil moda ve kozmetik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden geldi.

 Gerçek adı Robyn Fenty olan yıldız isim, 2017 yılında Fransız LVMH ile ortak olarak Fenty Beauty markasını hayata geçirdi. İlk yılında büyük başarı gösteren şirket, 550 milyon dolar satış rakamına ulaştı. Rihanna’nın yüzde 50 hissesine sahip olduğu Fenty Beauty’nin piyasa değeri 2.8 milyar dolar olarak gösteriliyor.

ÖNÜNDE BİR TEK OPRAH VAR
Dünya genelinde 250 milyondan fazla albüm satan Rihanna, 2016’da piyasaya sürdüğü Anti’den bu yana yeni bir albüm çıkarmadı.

Gösteri ve eğlence dünyasında Rihanna’dan daha fazla servete sahip olan tek isim, 2.7 milyar dolarla ABD’li ünlü sunucu Oprah Winfrey olarak öne çıkıyor.

Etiketler rihanna kadın muzisyen
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