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  3. 20 Mayıs 2017 13:16

Sabriye’den Kostantinos’a tokat

Survivor'daki Türkiye - Yunanistan arasındaki yarışmanın finaline Sabriye'nin Yunan yarışmacı Kostantinos'a attığı tokat damgasını vurdu.

Sabriye’den Kostantinos’a tokat
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Survivor yeni bölümde Türk ve Yunan takımları ödül oyunu sonrası eğlence düzenlediler. Eğlencede Sabriye ile Kostantinos arasındaki yaşanan diyaloglar keyifli anlar yaşattı.

Survivor’da iki gün boyunca Türk Yunan mücadelesi yaşandı.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda kazanan taraf Türk takımı olurken Yarışmada dostluk ön plana çıktı. Yarışma sonrası iki takım için eğlence düzenlendi.

Yarışmacılar Fedon eşliğinde eğlenip sirtaki yapıp tabak kırdılar.

SABRİYE'DEN KOSTANTİS’E TOKAT

Türk ve Yunan yarışmacılar için düzenlenen geceye Sabriye ile Kostantinos arasındaki yaşanan diyaloglar damga vurdu.

Sabriye’nin yaptığı jeste Kostantinos öpücükle karşılık verince Sabriye rakibine tokatı bastı.

Sabriye , Survivor , Kostantinos , Türkiye Yunanistan , tokat