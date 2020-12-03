Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk: İyi gibi görünenleri deşifre ettim!

Ünlü oyuncu Caner Cindoruk başrollerini Cansu Dere ve Melis Sezen ile paylaştığı Sadakatsiz dizisindeki Volkan karakteriyle gündemde. Dizide eşi Asya'yı aldatan ve sevgilisini de hamile bırakan Volkan'ı canlandıran Cindoruk, rolüyle ilgili açıklamalar yaptı.

Bir dergiye röportaj veren Cindoruk, Volkan karakterinin aldatan erkekleri deşifre ettiğini söyledi. Cindoruk, şöyle konuştu:

"İKİ KİŞİYİ SEVECEĞİNE İNANIYOR"

"Eşini aldatan, ailesine ve çevresine zarar veren biri haklı olamaz. Volkan gibi birçok erkek var. Görünüşte iyi bir baba, eş ve arkadaş. Ama iki kişiyi seveceğine inanıyor. Seyirciyi rahatsız eden yer tam burası.

İnsanın biriyle birlikteyken, başkasına aşık olması anlaşılabilir. Ama bu aşkın peşinden gidecekse; diğer ilişkisini bitirmesi gerekir.Rolümle iyi gibi görünen bu tip erkekleri deşifre etmek istedim. Sanırım amacına ulaştı."