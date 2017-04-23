Şahan Gökbakar listeye giremedi

Gişede Recep İvedik 5'le, kendine ait olan tüm zamanların en çok izlenen filmi rekorunu kırmaya hazırlanan Şahan Gökbakar, Altın Palmiye Ödülleri'nde listeye giremedi.

4'üncü Altın Palmiye Ödülleri için yapılan halk oylaması sona erdi. Ödüller sahiplerini buldu. En iyi sinema filmi ödülünde ise gözler gişede rekor kıran Şahan Gökbakar'ın filmi Recep İvedik 5'i aradı. Ancak en iyi sinema filmi ödülü Dağ 2'ye gitti.

EN İYİ ERKEK OYUNCU DA OLAMADI

Gözler bu kez de en iyi erkek oyuncu olarak Recep İvedik tiplemisiyle milyonları kendisine hayran bırakan Şahan Gökbakar'ı aradı ama, en iyi erkek oyuncu ödülü de Çalgı Çengi -2 filmindeki performansıyla Ahmet Kural - Murat Cemcir'e gitti. Böylece gişe de rekorlar kıran Şahan Gökbakar, halk oylamasında ödüle ulaşamadı.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ OY KULLANDI!

Toplam 1.088.558 Oyun kullanıldığı kamuoyu yoklamasında zirvedeki isimler belirlendi. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin halkın oylarıyla belirlendiği ' Türkiye Altın Palmiye Ödülleri' bu yıl 4. kez düzenleniyor.

Bu yıl ilk defa İstanbul'da gerçekleşecek olan ödül töreni, Zorlu Center Raffles Hotel'de 8 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşecek.

Onur ve Jüri Özel Ödüllerinin 1 Mayıs'ta açıklanacağı Altın Palmiye Ödülleri törenine yurt dışından ünlü Romanya'lı şarkıcı Brianna'nın yanı sıra Chirs Thrace ve Kate Line onur konuğu olarak katılacak.

TAM LİSTE

İşte 4. Altın Palmiye Ödülleri 2017 kazananları;

Yılın Tiyatro Ödülü: Marko Paşa Müzikali - Behzat - Süheyl Uygur

Yılın Sinema Ödülü: Dağ 2

Yılın Erkek Sinema Oyuncusu: Ahmet Kural - Murat Cemcir (Çalgı Çengi)

Yılın Kadın Sinema Oyuncusu: Serenay Sarıkaya (İkimizin Yerine)

Yılın Yardımcı Sinema Oyuncusu: Fulden Akyürek (Leblebi Tozu)

Yılın Yönetmeni: Alper Çağlar (Dağ 2)

Yılın Erkek Pop Sanatçısı: Serdar Ortaç

Yılın Kadın Pop Sanatçısı: Demet Akalın

Yılın Fantezi Müzik Sanatçısı: Hakan Altun

Yılın Şarkısı: Çağatay Akman (Gece Gölgenin Rahatına Bak)

Yılın Düeti: İrem Derici / Mustafa Ceceli (Kıymetlim)

Yılın Albümü: Demet Akalın (Rakipsiz)

Yılın Beste ve Söz Yazarı: Burcu Güneş / Enbe Orkestrası - Ağır Yaralı - Sezgi Erciyas Keskin

Yılın TV Dizisi: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Atv)

Yılın Erkek Dizi Oyuncusu: Oktay Kaynarca (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - ATV)

Yılın Kadın Dizi Oyuncusu: Deniz Çakır (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz)

Yılın Yardımcı Dizi Oyuncusu: Turgay Tanülkü (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz)

Yılın Dizi Yönetmeni: Metin Günay (Diriliş Ertuğrul)

Yılın Showmani: Mehmet Ali Erbil

Yılın TV Kanalı: Star TV

Yılın Haber Kanalı: A Haber

Yılın Erkek Haber Sunucusu: Cem Öğretir (ATV)

Yılın Kadın Haber Sunucusu: Nazlı Çelik (Star TV)

Yılın Müzik Kanalı: Kral Pop TV

Yılın Radyosu: Kral Pop

Yılın Radyocusu: Gezegen Mehmet - Kral Pop

Yılın Gazetesi: Sabah Gazetesi

Yılın Yaşam Dergisi: Klass Magazin

Yılın Büyükşehir Belediyesi: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - Nihat Çiftçi