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Şahan Gökbakar'dan Kerem Kınık'ın istifası sonrası ilk yorum!

Şahan Gökbakar'dan Kerem Kınık'ın istifası sonrası ilk yorum!
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Kerem Kınık, Kızılay Genel Başkanlığı'ndan istifa ederken Şahan Gökbakar'dan videolu paylaşım geldi.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın depremin ardından yaşanan tartışmalarla gündemden düşmemişti. Kınık'ın çadır satışının ortaya çıkmasından 3 ay sonra istifa etmesi ise günün en çok konuşulan konularından oldu.

O ŞARKIYLA PAYLAŞTI
Kınık'a bu süreçte polemikler yaşayan ve sık sık istifa çağrısı yapan Şahan Gökbakar ise son gelişmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımına “Bye bye yarışmayan adam…" notunu düşen Gökbakar, Kınık’ın fotoğraflarını ise ‘Bye Bye Happiness’ şarkısı eşliğinde yayınladı.

Etiketler şahan gökbakar kerem kınık yorum
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