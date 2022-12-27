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Şahan Gökbakar'ı tatlı istediğine pişman ettiler: ''Gözünüzü seveyim yollamayın''

Şahan Gökbakar'ı tatlı istediğine pişman ettiler: ''Gözünüzü seveyim yollamayın''
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Sosyal medya hesabından tulumba tatlısı istediğini duyuran Şahan Gökbakar'ın ofisine kilo kilo tulumba tatlısı gönderildi. Gökbakar, ''Burada 30-40 kilo tulumba oldu. Bu tulumba işi kontrolden çıktı. Gözünüzü seveyim daha yollamayın'' dedi.

Recep İvedik 7 filmiyle gündemden düşmeyen komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettiriyor. Dün gece tatlı krizine giren komedyenin yaptığı paylaşımını hayranlarını harekete geçirdi.

TULUMBA TATLISI İSTEDİ
Instagram hesabından yaptığı paylaşımda canının tulumba tatlısı istediğini söyleyen Gökbakar, "İstanbul'da en iyi tulumba tatlısını kim yapıyorsa bizim şirkete yollayabilir mi? Çok iyi olur vallahi ya. Bu aralara kafamdan sadece tulumba tatlısı geçiyor. Hayırlar olsun" dedi.

"30-40 KİLO TULUMBA GELDİ, ARTIK YOLLAMAYIN"
Gökbakar'ın paylaşımının ardından birçok tatlıcıdan şirketine tulumba tatlısı yağdı. Video yayınlayarak tatlı gönderen herkese teşekkür eden ünlü isim, "İstanbul'un en iyi tatlıcısı bana tulumba yollayabilir mi dedim. Bugün şölen yaşanıyor. Mükemmel bir ülke burası ya yemin ediyorum. Ofise tulumba yağıyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni ne kadar sevdiğinizi bir kere daha gösterdiniz. Burada 30-40 kilo tulumba oldu. Bu tulumba işi kontrolden çıktı. Gözünüzü seveyim daha yollamayın" dedi.

Etiketler şahan gökbakar tulumba tatlısı
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