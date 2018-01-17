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  3. 17 Ocak 2018 12:00

Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan'ın fragmanı

"Recep İvedik" filmleriyle milyonlarca kişinin beğenisini toplayan Şahan Gökbakar’ın 9 Şubat’ta vizyona girecek olan yeni filmi "Kayhan"ın fragmanı görücüye çıktı.

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Şahan Gökbakar'ın yeni filminden ilk kareler Şahan Gökbakar'ın yeni filminden ilk kareler

Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan'ın ilk fragmanı yayınlandı. Recep İvedik, Celal ile Ceren ve Osman Pazarlama gibi filmleriyle sinemada hatırı sayılır bir başarı sağlayan Gökbakar, Dikkat Şahan Çıkabilir isimli komedi programındaki karakterlerden biri olan Kayhan'ın ilk fragmanını izleyecilerin beğenisine sundu.

9 ŞUBAT'TA GÖSTERİME GÖRECEK 

Togan Gökbakar'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin çekimleri beş hafta sürdü ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Eline geçen yıllıktan lise arkadaşlarının aslında kendisinden nefret ettiğini öğrenen Kayhan'ın intikam alma çabasını anlatan film, 9 Şubat 2018 tarihinde gösterime girecek. Şahan Gökbakar ayrıca geçen günlerde Instagram'ından yaptığı paylaşımda, bir sonraki projesinin Recep İvedik 6 olduğunu da duyurdu.

 
 

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