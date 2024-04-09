  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Şahsiyet Avrupa'da televizyon dizisi oluyor

Şahsiyet Avrupa'da televizyon dizisi oluyor

Şahsiyet Avrupa'da televizyon dizisi oluyor
Güncelleme:

Haluk Bilginer’e Uluslararası Emmy Ödülü kazandıran Ay Yapım imzalı polisiye dizi Şahsiyet Meksika'dan sonra şimdi de Fransa'da uyarlanıyor.

Ay Yapım imzalı polisiye dizi Şahsiyet Mémoire Vive ismiyle bir Fransız TV kanalına adapte ediliyor. 2018 yılında tek sezon olarak izleyiciyle buluşan Şahsiyet geniş çapta ilgi toplayınca 5 yıl aradan sonra ikinci sezonuyla seyirci karşısına çıkmıştı.

Senaryosu Hakan Günday’a ait olan dizinin yönetmen koltuğunda ise Onur Saylak oturuyordu. 2019’da Uluslararası Emmy Ödülleri’nde de öne çıkan Şahsiyet’in, Haluk Bilginer’e ‘En İyi Erkek Oyuncu Performansı’ ödülü getirmesinin ardından Meksika uyarlaması duyurulmuştu.


‘El Asesino Del Olvido’ adlı dizi ‘Paulina Gaitan’, ‘Damián Alcázar’ ve ‘Erik Hayser’ gibi oyuncularla Meksika ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Bu kez Fransa televizyonuna uyarlanacak Şahsiyet, ‘Mémoire Vive’ adını taşıyacak yeni uyarlamanın başrolünde ise kadın bir karakter yer alacak.

‘Six Women’ adlı diziyle tanınan ‘Clémentine Célarié’, yeni uyarlamada yeniden yorumlanan kadın başrol ‘Esther Lefevre’yi canlandıracak.

 

Etiketler Mémoire Vive şahsiyet ay yapım haluk bilginer uluslararası ödül emmy emmy ödülleri haluk bilginer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye İsrail'e ihracatı kısıtladı Türkiye İsrail'e ihracatı kısıtladı Yerel seçimler için YSK'ya ''olağanüstü'' başvuru Yerel seçimler için YSK'ya ''olağanüstü'' başvuru Seçimi kaybeden başkandan devir teslim töreninde MHP'li vekile küfür edip, çiçek fırlattı Seçimi kaybeden başkandan devir teslim töreninde MHP'li vekile küfür edip, çiçek fırlattı İstanbul'da tarihi hamamda yangın.. Evlerde yandı İstanbul'da tarihi hamamda yangın.. Evlerde yandı Bursa'da tekne battı Bursa'da tekne battı Yılın ilk Güneş tutulmasından hayran bırakan görüntüler Yılın ilk Güneş tutulmasından hayran bırakan görüntüler Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan AK Parti'ye yeni uyarı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan AK Parti'ye yeni uyarı Yine bir tefeci vurgunu: 10 katını ödedi ama kurtulamadı Yine bir tefeci vurgunu: 10 katını ödedi ama kurtulamadı Dular ve Euro durdu, altın yeni rekora koşuyor Dular ve Euro durdu, altın yeni rekora koşuyor TCG Kınalıada Foça'dan demiraldı; Japonya'ya gidiyor TCG Kınalıada Foça'dan demiraldı; Japonya'ya gidiyor