Şahsiyet Avrupa'da televizyon dizisi oluyor

Haluk Bilginer’e Uluslararası Emmy Ödülü kazandıran Ay Yapım imzalı polisiye dizi Şahsiyet Meksika'dan sonra şimdi de Fransa'da uyarlanıyor.

Ay Yapım imzalı polisiye dizi Şahsiyet Mémoire Vive ismiyle bir Fransız TV kanalına adapte ediliyor. 2018 yılında tek sezon olarak izleyiciyle buluşan Şahsiyet geniş çapta ilgi toplayınca 5 yıl aradan sonra ikinci sezonuyla seyirci karşısına çıkmıştı.

Senaryosu Hakan Günday’a ait olan dizinin yönetmen koltuğunda ise Onur Saylak oturuyordu. 2019’da Uluslararası Emmy Ödülleri’nde de öne çıkan Şahsiyet’in, Haluk Bilginer’e ‘En İyi Erkek Oyuncu Performansı’ ödülü getirmesinin ardından Meksika uyarlaması duyurulmuştu.



‘El Asesino Del Olvido’ adlı dizi ‘Paulina Gaitan’, ‘Damián Alcázar’ ve ‘Erik Hayser’ gibi oyuncularla Meksika ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Bu kez Fransa televizyonuna uyarlanacak Şahsiyet, ‘Mémoire Vive’ adını taşıyacak yeni uyarlamanın başrolünde ise kadın bir karakter yer alacak.

‘Six Women’ adlı diziyle tanınan ‘Clémentine Célarié’, yeni uyarlamada yeniden yorumlanan kadın başrol ‘Esther Lefevre’yi canlandıracak.