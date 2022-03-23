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Şarkıcı Linet'ten duygusal paylaşım: ''Acım tarifsiz''

Şarkıcı Linet'ten duygusal paylaşım: ''Acım tarifsiz''

Annesini geçtiğimiz günlerde kaybeden Şarkıcı Linet, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Annesi ile çekildiği siyah-beyaz bir kareyi Instagram hesabından takipçileri ile paylaşan Eurovision'a hazırlanan Linet, fotoğrafa şu notu düştü:

"Güzel annemin kaybını, derin acımı paylaşan, arayan herkese teşekkür ederim. Acım tarifsiz, anne aşkı, varlığı hayatta tek bir kere... Cennet kokulu annem"

şarkıcı Linet ve annesi

Etiketler linet şarkı anne
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