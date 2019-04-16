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  3. 16 Nisan 2019 11:27

''Şarkıyı Merve Özbey’e yazmıştım son anda vermekten vazgeçtim''

Murat Akyol, müzik dünyasının sevilen seslerinden Merve Özbey için “Aptala Yatmış” adlı bir şarkı yazdı. Ancak yakın çevresinden çok olumlu yorumlar gelince şarkıyı kendi okumaya karar verdi.

''Şarkıyı Merve Özbey’e yazmıştım son anda vermekten vazgeçtim''
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Uzun yıllardır şarkılar yazıp besteler yapan Murat Akyol, ilk kez mikrofon başına geçti. Akyol, söz ve müziğini kendi yazdığı “Aptala Yatmış” adlı şarkıya sesiyle hayat verdi. Aranjesi Suat Aydoğan’a ait “Aptala Yatmış” single’ı çok yakında 3 Adım Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlanacak. Ramazan Arslankaya yönetmenliğinde çekilen video klip de single’ın çıktığı gün televizyon kanallarında ve sosyal medyada dönmeye başlayacak.

MERVE’NİN OKUMASINI İSTEMİŞTİM

Murat Akyol, “Aptala Yatmış” şarkısını Merve Özbey’e vermek istediğini, ancak sonradan karar değiştirdiğini söylüyor: “10 senedir şarkılar yazıp besteler yapıyorum. Yazdığım şarkıların her birinin kafamda ayrı ayrı sahibi var. Yani ben şarkılarımı yazarken okumasını istediğim şarkıcıyı önceden kafamda planlıyorum. ‘Aptala Yatmış’ı yazarken de Merve Özbey’in seslendirmesini istemiştim. Fakat çevremden gelen olumlu yorumlar sonrasında kendim seslendirmek ve bu şarkıyla ilk çıkışımı yapmak istedim.”

ESKİ AŞKIMI ANLATTIM

Akyol, müzikseverlerin çok beğeneceğine inandığı şarkısında geçmişte yaşadığı bir aşkı anlatıyor: “Yazdığım her şarkıda ayrı bir hikaye var. Müzik kariyerime adım atmamı sağlayan bu şarkım da aslında geçmişte yaşadığım bir aşkı anlatıyor. Bana yapılan her yanlışı görüp sustuğum, ‘aptala yatmış’ı oynadığım bir aşktı bu. 

ASLINDA GÜZELLİK UZMANIYIM

En büyük hobisi müzik olan Murat Akyol’un asıl mesleği ise güzellik uzmanlığı: “Aslında güzellik uzmanıyım. 31 yaşındayım ve 15 yaşımdan beri güzellik dünyasında binlerce kadının güzelliklerine ışık tuttum. Ancak müzik hayallerimi içimde saklamak yerine artık hayata geçirmeye karar verdim. Bundan sonra da müzikseverlerin kalplerine dokunacak şarkılarımı icra etmeye devam.

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