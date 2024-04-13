Seda Akgül eski partneri Hakan Ural'a çok sert eleştiri

AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen ve yaptığı açıklamalar gündem olan Hakan Ural'a bir tepki de eski partneri Seda Akgül'den geldi. Akgül, Hakan Ural için "hükümet sözcüsü gibi" dedi.

Neler Oluyor Hayatta adlı televizyon programıyla izleyici karşısına çıkan ve 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yaptığı "çok büyük farkla kazanacak Murat Kurum. Tarihi farkla alacak" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken ve seçim sonuçları açıklandıktan sonra eleştiri oklarının hedefi olan Hakan Ural'a bir tepki de eski partneri Seda Akgül'den geldi.

Akgül, eski partneri Hakan Ural'ın canlı yayındaki yorumlarını sert bir dille eleştirdi. Akgül ''Benim ilgi mi çeken konu ne biliyor musunuz? Ekranlarda ana yayın kanalında bu kadar hükümet sözcülüğü yapılır mı? Bu kadar hükümeti iyi savunan birinin hükümet sözcüsü olması lazım. Beni ilgilendiren kısım bunu ekranda sürekli sanki bir sözcü gibi halkın bilinç altına işlemesi. Bu haksızlık. Hakan Ural gazeteci değil. Emlakçılık, filmlerde rol... Kendi özel serbest meslekten çıkıp spor yorumculuğu yaparken benimle programa çıktı. Hakan'ın yayınlarında hükümeti bu kadar övmesine bayılan o kadar insan var ki... Bir anda ekrana çıkıp bir anda kendini yorumcu ilan edip. 'Ben ilkokul mezunuyum, kendimi geliştirdim' demek haksız rekabet. '' dedi.

Hakan Ural'ın yorumlarının yanlış olduğunu dile getiren Akgül "Hükümet sözcüsü gibi her programda desteklediğin kişinin vaazını veremezsin" dedi.