Selen Görgüzel'den ''nafaka'' açıklaması

Şarkıcı Selen Görgüzel nafaka tartışmalarına, "Bu kadın hakları, kadın eşitliği değil bu bir canlıyı enayi yerine koymak" sözleriyle katıldı.

Son günlerde magazin dünyasında nafaka konusu tartışılıyor. Özellikle 2013 yılında boşanan komedyen Cem yılmaz ile oyuncu Ahu Yağtu'nun arasındaki nafaka sorunu, gündemden düşmek bilmiyor.

Eski eşine 10 bin dolar (186 bin Türk Lirası) nafaka ödeyen Yılmaz'ın nafakanın azaltılarak Türk Lirası olarak ödenmesi talebi kısmen kabul edilerek 70 bin Türk Lirasına düşürüldüğü mahkeme kararını, istinaf mahkemesi reddetti.

İstinaf mahkemesi 70 bin Türk Lirası olarak kabul edilen kararı bozarak, 10 bin dolar nafaka ödenmesine hükmetti.

Nafaka tartışmalarına katıldı

Konuya ilişkin bir açıklama da Şarkıcı Selen Görgüzel'den geldi.

Her açıklamasıyla adından söz ettiren ve zaman zaman eleştirilerin odağında olan Görgüzel, bu kez de hemcinslerine yüklendi.

"Bana çok adaletsiz ve saçma geliyor"

Katıldığı bir televizyon programında, eşlerinden nafaka alan isimleri şöyle eleştirdi:

"Kadın çalışmıyordur, yapabilecek bir iş gücü yoktur. Ya da fiziki şartları el vermiyordur, ya da eşi onu çalıştırmamıştır. O zaman tabi ki erkeğin sorumluluğu var. Eski eşinden hala para almaya çalışıyorsun ama hayatında başka biri var. Bana çok adaletsiz ve saçma geliyor. Tabii ki baba yapması gerekeni yapmalı ama bu yapması gerekenin üzerine çıkan şey saçmalık.

"Bu kadın hakları değil"

Bir çocuk sadece babaya aitmiş gibi, bakıyorum her şeyi babalar hallediyor kadın da geziyor. Bu kadın hakları, kadın eşitliği değil bu bir canlıyı enayi yerine koymak." şeklinde konuştu.