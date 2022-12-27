  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Selen Görgüzel'den ''nafaka'' açıklaması

Selen Görgüzel'den ''nafaka'' açıklaması

Selen Görgüzel'den ''nafaka'' açıklaması
Güncelleme:

Şarkıcı Selen Görgüzel nafaka tartışmalarına, "Bu kadın hakları, kadın eşitliği değil bu bir canlıyı enayi yerine koymak" sözleriyle katıldı.

Son günlerde magazin dünyasında nafaka konusu tartışılıyor. Özellikle 2013 yılında boşanan komedyen Cem yılmaz ile oyuncu Ahu Yağtu'nun arasındaki nafaka sorunu, gündemden düşmek bilmiyor.

Eski eşine 10 bin dolar (186 bin Türk Lirası) nafaka ödeyen Yılmaz'ın nafakanın azaltılarak Türk Lirası olarak ödenmesi talebi kısmen kabul edilerek 70 bin Türk Lirasına düşürüldüğü mahkeme kararını, istinaf mahkemesi reddetti.

İstinaf mahkemesi 70 bin Türk Lirası olarak kabul edilen kararı bozarak, 10 bin dolar nafaka ödenmesine hükmetti.

Nafaka tartışmalarına katıldı
Konuya ilişkin bir açıklama da Şarkıcı Selen Görgüzel'den geldi.

Her açıklamasıyla adından söz ettiren ve zaman zaman eleştirilerin odağında olan Görgüzel, bu kez de hemcinslerine yüklendi.

"Bana çok adaletsiz ve saçma geliyor"
Katıldığı bir televizyon programında, eşlerinden nafaka alan isimleri şöyle eleştirdi:

"Kadın çalışmıyordur, yapabilecek bir iş gücü yoktur. Ya da fiziki şartları el vermiyordur, ya da eşi onu çalıştırmamıştır. O zaman tabi ki erkeğin sorumluluğu var. Eski eşinden hala para almaya çalışıyorsun ama hayatında başka biri var. Bana çok adaletsiz ve saçma geliyor. Tabii ki baba yapması gerekeni yapmalı ama bu yapması gerekenin üzerine çıkan şey saçmalık.

"Bu kadın hakları değil"
Bir çocuk sadece babaya aitmiş gibi, bakıyorum her şeyi babalar hallediyor kadın da geziyor. Bu kadın hakları, kadın eşitliği değil bu bir canlıyı enayi yerine koymak." şeklinde konuştu.

Etiketler nafaka selen görgüzel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar ve altın yükselişe geçti; Dolar 18,70 TL'yi, altın 1.085 TL'yi aştı
Başkasından hamile kalan evli kadından kan donduran sözler
Yalı Çapkını dizisinde şaşırtan hata! İzleyicinin dikkatinden kaçmadı
Bak şu konuşana: ''Cariyenle nikah kıyamazsın, nikahsız beraber olabilirsin''
Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı hesaplandı
Selçuk Geçer'den ''Erdoğan'ın sözü hayal mi '' sorusuna dikkat çeken yanıt
Annesinin kızı! Deren Talu transparan kıyafetiyle olay oldu
Icardi, Wanda Nara'yı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi cesur pozlarıyla gündemde
Hakan Ural'dan ''U dönüşü'' tepkisi: ''La oğlum!''
Memur maaşı zamları için dikkat çeken iddia