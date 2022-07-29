Selin Ciğerci'ye ihanet şoku! Ayrılığın sebebi bu ihanet mesajları mı?

Gökhan Çıra ile olan evliliğini noktalayan Selin Ciğerci'nin tekrar barıştığı eski eşinden ikinci kez ayrılmasının altından, Gökhan Çıra'nın bir sosyal medya fenomeni ile olan yazışmaları olduğu iddia edildi.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın evlilikleri magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri. Ciğerci kendisinden 12 yaş küçük olan Çıra ile evliliğini 9 Eylül'de bitirmişti.

Ancak ikili ayrılığa sadece 4 ay dayanabilmişti. Ünlü çift, 5 Ocak'ta yaptıkları paylaşımla barıştıklarını ilan etmiş ve gözlerden uzak yaşadıkları aşkın ardından 16 Mayıs 2022 tarihinde ikinci defa evlenmişti.

Evlilik sonrası bir süredir ayrılık iddiaları magazin gündemini meşgul ederken Selin Ciğerci'den flaş bir açıklama geldi. Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez boşanacağını açıkladı.

Ayrılığın sebebi merak konusu olurken, iddiaya göre Gökhan Çıra, şarkıcı Nez'in doğum gününde, TikTok fenomeni Kardeniz Kılıç’a göz kırptı ve bu anlarda fenomenin storyisinde yer aldı.

Bunun üzerine Gökhan Çıra videonun silinmesi için Kılıç'a mesaj attı ve sonrasına bir şeyler ısmarlamak istedi.

İddiaya göre Selin Ciğerci, bu mesajlaşmaya çok kızdı ve ikinci defa evlendiği Gökhan Çıra ile ayrılık kararı aldı.

Kardeniz Kılıç ile Gökhan Çıra'a ait olduğu iddia edilen Instagram yazışmaları da sosyal medyada ifşa edildi.