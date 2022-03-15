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Semih Öztürk'e Demet Akalın desteği: Özür diledi

Semih Öztürk'e Demet Akalın desteği: Özür diledi

Survivor yorumculuğundan çıkarılan Semih Öztürk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “üzgün adam emojisi” paylaşınca Demet Akalın'dan destek gördü.

Furkan Dede Semih Öztürk’ün Survivor Ekstra'da olmayacağını açıkladı. Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur'un paylaşımı yüzünden kovulduğu iddiası sonrası Semih Öztürk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “üzgün adam emojisi” koydu. Konuya dair açıklama yapmayan Semih Öztürk'e Demet Akalın'dan destek geldi.

Demet Akalın Semih Öztürk'ün programa geri dönmesi gerektiğini düşünenlerdendi.

Akalın paylaşımında "Ah o kadar üzgünüm ki bizler hiç suçun olmasa da özür dileyelim. Hiç kimse senin kadar o masaya yakışamaz. Acun Ilıcalı gerçekten çok üzgünüz daha aylar var bitmesine yarışmanın patronu yüce gönüllüğünü yapar" dedi.

Semih Öztürk bu paylaşıma bir yanıt vermedi.

Etiketler survivor destek demet akalın
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