''Seni Diva değil 'Divan' yaparlar!! demişti: Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e olay yanıt

Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Bülent Ersoy, Mustafa Keser'in sözlerine yanıt verdi.

Seren Serengil, Bircan Bali ve Deniz Akkaya'nın sunduğu Beyz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Mustafa Keser ile girdiği tartışma ve orkestrasının sahte PCR testi nedeniyle mağdur olduğu haberleriyle gündemden düşmeyen 'Diva' Bülent Ersoy konuk oldu.

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Bülent Ersoy, Mustafa Keser'in küfürlü konuşan bir şahıs olduğuna dikkat çekerek, tanıtım çekimlerinden bu videoyu paylaştı.

Ersoy canlı yayında “Mustafa Keser, ölmüş anneme küfür etti” diyerek annesinin geçen sene vefat ettiğini hatırlattı.

Bülent Ersoy, Keser'in suçlamalarını kesin bir dille yalanlayarak; çekimlerde bekleten tarafın Keser olduğunu, programda Keser'in ailesinden 3 kişiyi de çalıştırdığını, Keser'in küfürlü konuşmaları nedeniyle yayının sürekli kanal tarafından kesildiğini hatırlattı.



“Benim için yapılanları hiç umursamasam da eğer gerek görüyorsam haddini aşana cevap veririm. Somut göstergelerle, verilerle masanın üzerine atarım. Şahitlerle delillerle söylenenleri çürütürüm.”

“Zaten program benim programım. Benim oturduğum koltuk ona battı. Ondan rahatsız oldu. Orada bana bir oda hazırlanmış görmüyor mu? Zaten maddesel olarak da bir fark var, bunları bilmiyor mu?”

“Mustafa Keser’i sevmiyorum. Bu tarz hareket eden insanlara sevgim vardı ise hiç bir dirhem sevgi kalmaz."

“Diva denmezmiş de beni divan yaparlarmış. Ben dosya ile sayın Bilal beye hepsini verdim."

"Herkes bu konuyu işledi, benim de cevap vermem, gerçekleri sunmam gerekirdi. O nedenle buradayım.”