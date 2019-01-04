Serdar Ortaç'ın kardeşine teşhis konuldu

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; Serdar Ortaç, "2018’in ilk yarısı iyiydi, ikinci yarıda bir sürü sağlık problemi oldu. Önce karım kaza yaptı, sonra kardeşim yoğun bakıma alındı" dedi.

Ünlü şarkıcı, kardeşi Serkan Ortaç'ın sağlık durumuan ilişkin, "Virüsü buldular. H1N1’miş kardeşim. Bebeklerde bile oluyormuş, bunun bünyesine daha ağır gelmiş. Tedavisi 7-8 gün sürecek. Ayağa kalkacağını umuyorum. '10 gün de olur, 2 ay da olur' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Eşi Chloe Loughnan ile hakkında çıkan 'ayrılık' dedikodularına da yanıt veren Serdar Ortaç, "Chloe ile her gün konuşuyoruz. Ayrılmıyoruz, ayrılık yok, kötü bir şey yok. Boşanmıyoruz. Boşanalım diye uğraşanlar öyle yapıyor" şeklinde konuştu.