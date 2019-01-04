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  3. 04 Ocak 2019 12:49

Serdar Ortaç'ın kardeşine teşhis konuldu

Önceki akşam bir mekanda sahne alan Serdar Ortaç, program öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, bir süredir yoğun bakımda olan kardeşi Serkan Ortaç'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Serdar Ortaç'ın kardeşine teşhis konuldu
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Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; Serdar Ortaç, "2018’in ilk yarısı iyiydi, ikinci yarıda bir sürü sağlık problemi oldu. Önce karım kaza yaptı, sonra kardeşim yoğun bakıma alındı" dedi.

Ünlü şarkıcı, kardeşi Serkan Ortaç'ın sağlık durumuan ilişkin, "Virüsü buldular. H1N1’miş kardeşim. Bebeklerde bile oluyormuş, bunun bünyesine daha ağır gelmiş. Tedavisi 7-8 gün sürecek. Ayağa kalkacağını umuyorum. '10 gün de olur, 2 ay da olur' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Eşi Chloe Loughnan ile hakkında çıkan 'ayrılık' dedikodularına da yanıt veren Serdar Ortaç, "Chloe ile her gün konuşuyoruz. Ayrılmıyoruz, ayrılık yok, kötü bir şey yok. Boşanmıyoruz. Boşanalım diye uğraşanlar öyle yapıyor" şeklinde konuştu.

 

 

serdar ortaç
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