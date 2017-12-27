Seren Serengil'den çıplak fotoğraf açıklaması

Seren Serengil, sosyal medyadan çıplak fotoğrafını yayan Hande Yener'e canlı yayından cevap verirken sesi titredi. Seren, "Bir kadın tarafından en çirkin şiddete maruz kaldım." dedi.

Star TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın programının yorumucusu Seren Serengil, çıplak fotoğrafını yayan Hande Yener'e cevap verdi. Seren zaman zaman konuşurken sesi titredi.

Seren Serengil, Hande Yener'in çıplak fotoğrafını yayması ile ilgili şunları söyledi: "Bundan 17 yıl önce annemin evinde, orada kimsenin olmadığını düşündüğüm sırada çekilmiş bir fotoğraf. Bikini izim çıkmasın diye bikinimi çıkarmıştım. Bir kadın tarafından en ağır şiddete maruz kaldım"